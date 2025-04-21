"Сити": какие мероприятия стоит посетить в Москве на этой неделе

Команда проекта "Сити" собрала подборку мероприятий, которые стоит посетить в Москве на этой неделе.

В рамках Московского международного кинофестиваля в "Иллюзионе" покажут фильм "Почтарь" с актером Александром Петровым в главной роли. Премьера состоится 22 апреля.

Также в столице проходит фестиваль "Пасхальный дар". На Тверской площади можно увидеть огромные пасхальные яйца, которые вручную расписали молодые художники. Там также проведут различные мастер-классы. Фестиваль будет идти до 30 апреля.

Подробнее – в программе "Сити".