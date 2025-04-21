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21 апреля, 16:30

Культура

"Сити": какие мероприятия стоит посетить в Москве на этой неделе

"Сити": какие мероприятия стоит посетить в Москве на этой неделе

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Команда проекта "Сити" собрала подборку мероприятий, которые стоит посетить в Москве на этой неделе.

В рамках Московского международного кинофестиваля в "Иллюзионе" покажут фильм "Почтарь" с актером Александром Петровым в главной роли. Премьера состоится 22 апреля.

Также в столице проходит фестиваль "Пасхальный дар". На Тверской площади можно увидеть огромные пасхальные яйца, которые вручную расписали молодые художники. Там также проведут различные мастер-классы. Фестиваль будет идти до 30 апреля.

Подробнее – в программе "Сити".

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