"Почта России" и Московский метрополитен запустили акцию ко Дню семьи, любви и верности

Ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, Московский метрополитен совместно с "Почтой России" проводит акцию. Пассажиры могут бесплатно поздравить своих близких, отправив открытку в любой регион России. Для этого на 10 стойках "Живого общения" установили почтовые ящики и разместили открытки.

Точки для отправки писем можно найти на станциях "Александровский сад", "Площадь Революции", "Павелецкая", "Белорусская", "Курская", "Парк культуры", "Китай-город", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Чкаловская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.