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05 июля, 11:00

Общество

"Москва сегодня": психологи заметили влияние аномальной погоды на москвичей

"Москва сегодня": психологи заметили влияние аномальной погоды на москвичей

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На следующей неделе синоптики обещают сначала жару до 30 градусов, затем дожди и похолодание. Уже сейчас психологи фиксируют – нестабильная погода влияет на ментальное состояние горожан, и этим летом у некоторых может начаться "осенняя" депрессия.

Почему настроение у москвичей резко меняется? Кто в группе риска? И в каких случаях депрессия может стать медицинским противопоказанием для управления автомобилем?

Подробнее – в программе "Москва сегодня".

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