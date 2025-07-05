05 июля, 11:00Общество
"Москва сегодня": психологи заметили влияние аномальной погоды на москвичей
На следующей неделе синоптики обещают сначала жару до 30 градусов, затем дожди и похолодание. Уже сейчас психологи фиксируют – нестабильная погода влияет на ментальное состояние горожан, и этим летом у некоторых может начаться "осенняя" депрессия.
Почему настроение у москвичей резко меняется? Кто в группе риска? И в каких случаях депрессия может стать медицинским противопоказанием для управления автомобилем?
Подробнее – в программе "Москва сегодня".