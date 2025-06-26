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26 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": две школьницы похитили Labubu из магазина в столице

"Московский патруль": две школьницы похитили Labubu из магазина в столице

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Две московские школьницы похитили игрушки Labubu из столичного магазина. Однако они попали на камеры видеонаблюдения.

Как утверждает владелица магазина, перед похищением девочки сперва изучили расположение камер, режим работы и ассортимент. Для этого они несколько раз заходили под видом покупателей. При этом хозяйка магазина готова забрать заявление из полиции, если игрушки вернут или родители возместят причиненный ущерб.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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