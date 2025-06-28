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28 июня, 21:30

Общество

Сотрудники Росгвардии спасли свадьбу в Москве

Сотрудники Росгвардии спасли свадьбу в Москве

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Сотрудники Росгвардии спасли свадьбу в Москве. Они обратили внимание на мужчину, который толкал к обочине ретро-автомобиль на Земляном Валу.

Сотрудники перекрыли движение и помогли водителю переместить авто. Тогда мужчина рассказал, что спешит на собственную свадьбу, но в машине внезапно закончилось топливо. Сотрудники Росгвардии довезли жениха до ближайшей заправки, затем вернули обратно и помогли заправить машину. В итоге свадьба состоялась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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