Сотрудники Росгвардии спасли свадьбу в Москве. Они обратили внимание на мужчину, который толкал к обочине ретро-автомобиль на Земляном Валу.

Сотрудники перекрыли движение и помогли водителю переместить авто. Тогда мужчина рассказал, что спешит на собственную свадьбу, но в машине внезапно закончилось топливо. Сотрудники Росгвардии довезли жениха до ближайшей заправки, затем вернули обратно и помогли заправить машину. В итоге свадьба состоялась.

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