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25 июня, 17:30

Происшествия

Неизвестный оторвал фигуру голубя с фонтана в Дубне

Неизвестный оторвал фигуру голубя с фонтана в Дубне

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в столичном регионе в режиме реального времени. Например, в Дубне мужчина украл скульптуру голубя с городского фонтана.

Предположительно, вандал пришел за фигурой целенаправленно, так как ему пришлось постараться, чтобы оторвать птицу от постамента. После мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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