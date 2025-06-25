Неизвестный оторвал фигуру голубя с фонтана в Дубне

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в столичном регионе в режиме реального времени. Например, в Дубне мужчина украл скульптуру голубя с городского фонтана.

Предположительно, вандал пришел за фигурой целенаправленно, так как ему пришлось постараться, чтобы оторвать птицу от постамента. После мужчина скрылся в неизвестном направлении.

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