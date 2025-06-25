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25 июня, 15:15

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Врачи рассказали о состоянии мальчика, на которого напал мужчина в аэропорту

Врачи рассказали о состоянии мальчика, на которого напал мужчина в аэропорту

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Ребенок, на которого в Шереметьево напал мужчина, находится в стабильном состоянии – ухудшений нет, однако травмы серьезные и множественные, в первую очередь черепно‑мозговая. Об этом сообщила главный врач детского клинического центра имени Л. М. Рошаля, где мальчик проходит лечение.

На МРТ выявлены очаги ушибов, но, по словам врачей, грубых повреждений не обнаружено, и специалисты надеются на благоприятный исход. Сейчас ребенок находится в реанимации под наблюдением команды неврологов, нейрохирургов и реаниматологов. В хирургическом лечении он не нуждается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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