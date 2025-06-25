Бастрыкин заинтересовался ходом расследования дела о нападении на ребенка в Шереметьево

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о покушении на ребенка в Шереметьево. Известно, что мужчина, который нанес тяжелые травмы двухлетнему мальчику, перед вылетом из Египта употреблял наркотики и выпил три бутылки крепкого алкоголя. Задержанному уже предъявили обвинение.

Ребенок, на которого было совершено нападение, находится в больнице. В ближайшее время его отключат от ИВЛ – обследования показали, что мозг не пострадал. Однако на восстановление потребуется не меньше месяца

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