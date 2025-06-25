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25 июня, 07:15

Происшествия

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство двухлетнего ребенка в Шереметьево

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство двухлетнего ребенка в Шереметьево

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Мужчине, который в аэропорту Шереметьево бросил ребенка на пол, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщил Следственный комитет. Инцидент произошел в зоне прилета: 31-летний пассажир, ожидая пересадку, внезапно набросился на стоявшего рядом двухлетнего мальчика, схватил его и с силой бросил на пол.

Пострадавший малыш был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. На допросе обвиняемый не смог объяснить причины своего поступка. Следователи изъяли у него образцы крови, телефон и предметы одежды, по которым назначены экспертизы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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