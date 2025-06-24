У задержанного за нападение на ребенка в Шереметьево обнаружены наркотики

У мужчины, который напал на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево, при обыске нашли наркотики. Об этом сообщили в СКР по Московской области.

Подозреваемый задержан, правоохранители допрашивают его. Мальчик находится в медикаментозной коме в тяжелом, но стабильном состоянии. Медики диагностировали у него травмы головы и спины. Отец пострадавшего ребенка рассказал журналистам, что его семья приехала из Ирана, спасаясь от боевых действий.

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