Несколько кварталов Боулдера эвакуировано из-за сообщения о теракте

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Полиция города Боулдер (штат Колорадо, США) эвакуирует несколько кварталов после сообщения о террористическом акте. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на местный департамент правоохранителей.

"Мы эвакуируем кварталы 1200, 1300 и 1400 на Перл-стрит между Уолнат и Пайн, пока продолжаем расследование этого инцидента", – говорится в сообщении.

Полиция призвала избегать эти места.

Ранее сообщалось, что мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в участников демонстрации в поддержку Израиля в городе Боулдер. В результате этого пострадало несколько человек. Информация о состоянии их здоровья не уточнялась.

