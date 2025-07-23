Украинский истребитель Mirage 2000 разбился в Волынской области

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Истребитель Mirage 2000 Вооруженных сил Украины (ВСУ) разбился в Волынской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинских воздушных сил.

Самолет потерпел крушение во время выполнения полетного задания вечером 22 июля. По предварительной информации, произошел отказ техники. При этом пилот успел катапультироваться.

В украинском ведомстве отметили, что поисково-спасательному отряду удалось найти летчика. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Истребители Mirage 2000 поставляет на Украину Франция. По информации СМИ, украинские пилоты сталкиваются с трудностями при эксплуатации этих самолетов.

Ранее Украина потеряла очередной истребитель F-16. Это произошло, когда самолет выполнял боевую задачу.