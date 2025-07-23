Захарова заявила, что Украина спланировала удар по военкору Журавлеву

Фото: ТАСС/EPA/VLADIMIR PODOKSYONOV

Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб в результате спланированного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что журналист попал под удар высокоточного кассетного боеприпаса американской РСЗО HIMARS в Запорожской области. По ее словам, данный факт однозначно указывает на спланированный характер нападения.

"Представитель СМИ, приравненный по международному праву к гражданскому населению, был сознательно избран целью для огневого поражения", – добавила Захарова.

Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года в районе села Пятихатки Запорожской области в результате ракетного удара ВСУ по группе российских журналистов. Корреспонденты готовили материалы об артиллерийских обстрелах со стороны Украины.

Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также эту награду тогда получили фотокорреспондент "России сегодня" Константин Михальчевский, корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор "Известий" Дмитрий Шиков.