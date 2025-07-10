Госдума одобрила в первом чтении законопроект о маркетплейсах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании маркетплейсов. Новый документ впервые официально определяет понятия платформенной экономики, а также регулирует отношения между операторами площадок, продавцами, владельцами пунктов выдачи заказов и покупателями.

Согласно проекту, маркетплейсы будут обязаны проверять своих партнеров через портал "Госуслуг" и соответствующие реестры индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Также запрещается размещать товары без документов, подтверждающих их безопасность.

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