Собянин открыл обновленный лечебный корпус ГКБ имени Вересаева

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл после реконструкции лечебный корпус № 2 ГКБ имени Вересаева на улице Лобненской в Москве.

Градоначальник напомнил, что в этом медучреждении в 2022 году запустили флагманский центр, в 2023-м – первый лечебный корпус после реконструкции, в этом году – второй лечебный корпус. В 2025 году проведут реконструкцию здания, где размещены женский центр здоровья и родильный дом, добавил Собянин.

В свою очередь, главврач больницы Игорь Парфенов высоко оценил новые возможности, появившиеся в медучреждении с вводом второго лечебного корпуса. Он также поблагодарил от лица всего коллектива столичные власти за проведение программы модернизации. По его словам, сейчас есть возможности по оказанию хирургической или любой другой медпомощи пациентам разного профиля.

Реконструкция второго лечебного корпуса началась летом прошлого года и закончилась в августе текущего. Первых пациентов корпус примет уже в сентябре. По итогам реконструкции семиэтажное здание было полностью модернизировано и оформлено в едином стиле с флагманским центром экстренной помощи и первым лечебным корпусом.

В обновленном здании 275 коек. Первый, второй, третий, шестой и седьмой этажи занимают отделения, участвующие в маршрутизации пациентов регионального сосудистого центра, а также оказывающие плановую помощь. В оперблоке две операционные – кардиохирургическая и для операций на крупных сосудах. На четвертом и пятом этажах разместились эндокринологическое, терапевтическое, нейрохирургическое отделения. Всего для второго лечебного корпуса закупили свыше 2,3 тысячи единиц медицинского оборудования и других изделий.

Между тем возведение центра женского здоровья на Перервинском бульваре в Марьине вышло на финишную прямую. Рабочие приступили к чистовой отделке, в помещениях завершается укладка керамогранитной напольной и стеновой плитки, продолжается монтаж дверей. Всего задействованы более 300 строителей, темпы работ очень высокие, рассказывала депутат МГД, сенатор Инна Святенко. Она выразила уверенность, что строительство будет завершено в срок.