"Мой район. Новости": новую программу благоустройства улиц разработают в Москве

В Москве разработают новую программу благоустройства улиц. Это будет продолжением проекта, начатого в 2011 году.

На Никольской улице расширили тротуары и запретили хаотичную парковку. Больше пространства для пешеходов сделали на Кузнецком Мосту, Биржевой площади и многих других улицах в ЦАО столицы.

В планах города – улучшить облик более 3,5 тысячи московских улиц. Отдельное внимание будет уделено ремонту вылетных магистралей. Вдоль них высадят больше деревьев, обновят фасады и художественную подсветку зданий.

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