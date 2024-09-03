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03 сентября, 10:20

Город

"Мой район. Новости": новую программу благоустройства улиц разработают в Москве

"Мой район. Новости": новую программу благоустройства улиц разработают в Москве

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В Москве разработают новую программу благоустройства улиц. Это будет продолжением проекта, начатого в 2011 году.

На Никольской улице расширили тротуары и запретили хаотичную парковку. Больше пространства для пешеходов сделали на Кузнецком Мосту, Биржевой площади и многих других улицах в ЦАО столицы.

В планах города – улучшить облик более 3,5 тысячи московских улиц. Отдельное внимание будет уделено ремонту вылетных магистралей. Вдоль них высадят больше деревьев, обновят фасады и художественную подсветку зданий.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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