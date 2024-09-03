03 сентября, 10:20Город
"Мой район. Новости": новую программу благоустройства улиц разработают в Москве
В Москве разработают новую программу благоустройства улиц. Это будет продолжением проекта, начатого в 2011 году.
На Никольской улице расширили тротуары и запретили хаотичную парковку. Больше пространства для пешеходов сделали на Кузнецком Мосту, Биржевой площади и многих других улицах в ЦАО столицы.
В планах города – улучшить облик более 3,5 тысячи московских улиц. Отдельное внимание будет уделено ремонту вылетных магистралей. Вдоль них высадят больше деревьев, обновят фасады и художественную подсветку зданий.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".