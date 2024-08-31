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Новости

31 августа, 13:15

Новости

Путепровод между улицами Складочной и Двинцев готов на 90%

Путепровод между улицами Складочной и Двинцев готов на 90%

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Путепровод тоннельного типа, который соединит улицы Складочную и Двинцев, готов на 90%. Он пройдет под путями МЦД-4, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Это важный участок для развития Северо-Восточного округа. На объекте построят почти четыре километра дорог, подземный пешеходный переход, проложат коммуникации.

Благодаря проекту улучшится транспортное обслуживание районов Бутырский и Марьина Роща, где живут около 135 тысяч человек. Работы завершатся в следующем году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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