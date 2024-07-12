Врачи столичного перинатального центра ГКБ № 67 встретились со своей годовалой пациенткой

Врачи столичного перинатального центра ГКБ № 67 встретились со своей маленькой пациенткой, которая появилась на свет в результате преждевременных родов. На момент рождения она весила всего 1,5 килограмма.

Однако маленький вес был не главной проблемой новорожденной. У нее были тяжелые патологии желудочно-кишечного тракта, для устранения которых московские врачи выполнили серию высокотехнологичных операций. Одна из них длилась почти шесть часов.

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