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Новости

18 октября, 07:45

Новости

Собянин: по программе реновации продолжится развитие социальной инфраструктуры

Собянин: по программе реновации продолжится развитие социальной инфраструктуры

Новости часа: в Москве усилят контроль за вывозом строительных отходов

Новости часа: основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершены

Новости часа: завершены основные работы по благоустройству набережных реки Яузы

Новости часа: завершены основные работы по благоустройству набережных реки Яузы

Новости часа: Москва – лидер по выдаче кредитов малому и среднему предпринимательству

Новости часа: завершены основные работы по благоустройству набережных реки Яузы

Собянин сообщил о завершении основных работ по благоустройству набережных Яузы

Новости часа: за три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро

Собянин сообщил о завершении основных работ по благоустройству набережных Яузы

Власти города продолжат создавать социальную инфраструктуру. Кроме того, в ближайшие три года в Москве построят более семи миллионов квадратных метров жилья, большую часть – по программе реновации. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Вдобавок к этому, все территории будут облагорожены по стандарту благоустройства, принятому в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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