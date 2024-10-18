Собянин: по программе реновации продолжится развитие социальной инфраструктуры

Власти города продолжат создавать социальную инфраструктуру. Кроме того, в ближайшие три года в Москве построят более семи миллионов квадратных метров жилья, большую часть – по программе реновации. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Вдобавок к этому, все территории будут облагорожены по стандарту благоустройства, принятому в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.