Эксперт прокомментировал приостановку полетов на Airbus A320/А321neo в России

Российские авиакомпании приостановили полеты 34 самолетов Airbus A320/А321neo – это половина всех бортов семейства в стране. К такой мере пришлось прибегнуть из-за двигателей, которые надо ремонтировать. Однако привезти необходимые запчасти или поменять двигатели невозможно из-за санкций.

Чем грозит такая ситуация пассажирам? Вырастут ли цены на билеты? Станет ли меньше рейсов? На эти и другие вопросы ответил авиационный эксперт, журналист Михаил Вахнеев.

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