Возможность оплаты проезда по биометрии появилась у столичных студентов

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве студенты могут оплачивать проезд в метро и на МЦК с помощью улыбки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, сервисом оплаты проезда по биометрии могут воспользоваться свыше 550 тысяч студентов. Все данные пассажиров зашифрованы.

Подключить новый способ оплаты можно в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Также там доступна привязка карты москвича и покупка абонементов онлайн.

"Для прохода через турникет не нужны карты, телефоны и кошельки. По задаче Сергея Собянина мы продолжаем внедрять цифровые технологии в городском транспорте, чтобы поездки пассажиров становились еще комфортнее", – добавил Ликсутов.

Ранее ЦППК представила приложение "Скороход" для iOS и Android, которое позволяет оплачивать проезд без использования карт и наличных. Приложение автоматически определяет нужную станцию отправления и прибытия. Сервис позволяет в любой момент изменить маршрут, а полная стоимость списывается только за пройденный путь в конце поездки.

До конца года приложение будет работать в тестовом режиме на участке от Ярославского вокзала до Мытищ. В дальнейшем зона действия приложения будет расширяться.