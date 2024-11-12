Число регистраций в приложении "Госуслуги биометрия" выросло в 8 раз с начала 2024 года

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Количество регистраций в мобильном приложении "Госуслуги биометрия" с начала года увеличилось в восемь раз, до 470 тысяч. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

По его словам, в настоящее время активно развивается биометрия как альтернатива традиционным способам получения услуг, однако человек самостоятельно выбирает, как получать услуги от ведомств.

"При этом статистика показывает, что все чаще предпочтение отдают второму варианту. Только с начала этого года количество очных регистраций биометрии выросло почти в три раза – до 2,2 миллиона", – добавил Григоренко.

Между тем москвичам станут напоминать об окончании срока действия полиса ОСАГО через портал "Госуслуги". Этот сервис может появиться уже в следующем году.

Как рассказали в Минцифры РФ, страховые компании не всегда сообщают клиентам об истечении срока договора. Особенно, если водитель за короткий промежуток времени побывал в нескольких ДТП.