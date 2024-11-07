В РФ может появиться система подтверждения навыков IT-разработчиков через "Госуслуги"

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Минцифры РФ совместно с представителями бизнеса разрабатывает систему, которая будет подтверждать квалификацию IT-специалистов через портал "Госуслуги", передает "Коммерсант".

В России разрабатывается альтернативный способ оценки квалификации IT-специалистов – сертификация. Ею заняты специалисты из Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий.

Есть вероятность, что появится система подтверждения квалификации, в которой будут собраны дополнительные технические компетенции IT-специалистов наряду с основным дипломом. Эта система позволит проверять навыки работы с российскими операционными системами и базами данных.

Около года назад министерство уже обсуждало с рекрутинговой компанией возможность создания платформы для сбора информации о ситуации на рынке труда в сфере IT-технологий. В этот же период обсуждалась идея разработки системы для подтверждения квалификации специалистов в этой области.

За прошедший год на сервисах по подбору персонала и работы появились способы, которые позволяют поддержать квалификацию. Например, пользователям предлагают пройти тесты на основе указанных в их резюме навыков.

Между тем аналитики выяснили, что IT-специальности стали самыми популярными у российских абитуриентов еще в 2023 году. Так, самой востребованной специальностью у абитуриентов вузов стала "информатика и вычислительная техника". В заявлениях, поданных на "Госуслугах" и офлайн, ее указали почти 650 тысяч раз.

При этом порядка 175 тысяч абитуриентов выбрали "информационную безопасность", еще 70 тысяч – "компьютерные и информационные науки".