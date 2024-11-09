Москвичам начнут напоминать об окончании срока действия полиса ОСАГО через "Госуслуги". Такой сервис может появиться на портале уже в следующем году.

Как отметили в Минцифры, страховые компании не всегда информируют клиентов об истечении срока договора. Особенно, если водитель за короткий срок побывал в нескольких авариях. Сейчас на "Госуслугах" уже можно увидеть свой действующий ОСАГО и получить напоминание об окончании срока действия водительского удостоверения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

