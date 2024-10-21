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21 октября, 10:20

Транспорт

"Мой район. Новости": еще пять маршрутов речных электросудов запустят в Москве

"Мой район. Новости": еще пять маршрутов речных электросудов запустят в Москве

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В связи с растущей популярностью электротрамваев в Москве появятся еще пять новых регулярных маршрутов речного транспорта.

Пока экологичный речной транспорт перевозит пассажиров всего по двум регулярным маршрутам. Первый протянулся на шесть километров от причала возле Киевского вокзала до Парка "Фили". Другой проходит через историческую часть города от Печатников до ЗИЛ.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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