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08 ноября, 07:15

Транспорт

Схема движения ряда трамваев изменится в Москве 9 и 10 ноября

Схема движения ряда трамваев изменится в Москве 9 и 10 ноября

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Трамваи не будут ходить по Бауманской улице 9 и 10 ноября

В эти выходные в столице изменится схема движения ряда трамваев.

Трамваи № 4 и 50, которые обычно ходят по Бауманской улице, объединятся в один маршрут, он будет следовать от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до "Новослободской".

Маршрут № 37 будет курсировать от платформы МЦД Новогиреево до Лефортовского моста, а № 43 – от МЦК Угрешская через Красноказарменную площадь и "Авиамоторную" до ДК "Компрессор".

Для удобства пассажиров также будет запущен автобус 050, который позволит добраться от станции метро "Комсомольская" до "Авиамоторной". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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