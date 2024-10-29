15 километров новых дорог построят в ТиНАО

В ТиНАО построят 15 километров новых дорог. Одна трасса поможет добраться до Троицка в обход загруженных участков Калужского шоссе. Вторая – обеспечит альтернативный маршрут к самому шоссе и будущей станции метро "Кедровая" .

Как отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, с момента присоединения новых округов к Москве уже реконструировано Калужское шоссе и 13 километров Варшавского, проложены несколько крупных магистралей и создана улично-дорожная сеть в Коммунарке.

Всего с 2012 года построили почти 390 километров дорог. Установили свыше 70 искусственных сооружений. До 2026 года запланировано строительство еще около ста километров новых дорог.

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