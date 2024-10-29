Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 23:15

Город

15 километров новых дорог построят в ТиНАО

15 километров новых дорог построят в ТиНАО

Столичный Дептранс рассказал о дорожной ситуации 29 октября

На телеканале Москва 24 стартует авторский проект музыканта Стаса Намина

Собянин рассказал о редевелопменте бывших промзон Воронцово и Силикатные улицы

Московские фонтаны продолжают активно готовить к зимнему периоду

Москвичам рассказали, как проходит реставрация трех тематических павильонов на ВДНХ

В столице открылись 6 поликлиник

Реставрация еще трех тематических павильонов ВДНХ близится к завершению

Новости часа: до 2030 года будет построено около 500 всесезонных объектов спорта

Новости часа: шесть поликлиник открылись в разных районах Москвы после реконструкции

В ТиНАО построят 15 километров новых дорог. Одна трасса поможет добраться до Троицка в обход загруженных участков Калужского шоссе. Вторая – обеспечит альтернативный маршрут к самому шоссе и будущей станции метро "Кедровая" .

Как отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, с момента присоединения новых округов к Москве уже реконструировано Калужское шоссе и 13 километров Варшавского, проложены несколько крупных магистралей и создана улично-дорожная сеть в Коммунарке.

Всего с 2012 года построили почти 390 километров дорог. Установили свыше 70 искусственных сооружений. До 2026 года запланировано строительство еще около ста километров новых дорог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдорогивидеоАнастасия НалетоваЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика