13 электробусов начали работу еще на двух городских маршрутах Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Еще 13 новых электробусов вышли на два городских маршрута в столице, пишет пресс-служба столичного Дептранса.

Как подчеркнул заммэра Максим Ликсутов, речь идет о ночном маршруте н8, который ходит от метро "Китай-город" до Остафьевской улицы, а также о маршруте 293 в Южном Бутове. Благодаря этому поездки для жителей сразу 15 районов столицы стали еще комфортнее.

"Сегодня более 2 000 электробусов обеспечивают работу 154 маршрутов наземного городского транспорта, в том числе шести ночных. Это надежный и комфортный способ добраться до разных точек города в любое время суток", – добавил Ликсутов.

С начала года автобусы были полностью заменены на электробусы уже на 45 маршрутах Москвы, рассказывал ранее заместитель градоначальника. Такого не удавалось достичь еще ни разу с 2018 года, когда электробусы впервые вышли на улицы столицы.

