Электробусы заменили автобусы на 45 столичных маршрутах с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Автобусы были полностью заменены на электробусы на 45 маршрутах в 2024 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, такого результата не удавалось добиться ни разу с 2018 года. В тот момент электробусы впервые вышли на улицы города, приводит его слова пресс-служба Дептранса Москвы.

При этом в настоящий период на новых электробусных маршрутах совершается свыше 200 тысяч поездок в будние дни. Вместе с тем более чем на 150 маршрутах работают 2 тысячи электробусов КамАЗ и ЛиАЗ. С начала 2024 года в парки Мосгортранса также были переданы 650 инновационных машин.

"Москва сохраняет лидерство в Европе по количеству экологичного транспорта. В этом году мы запустили рекордное количество электробусных маршрутов и продолжаем развитие сети по поручению Сергея Собянина", – отметил Ликсутов.

Между тем с начала года москвичи совершили 139 миллионов поездок на автобусах коммерческих перевозчиков. На сегодняшний день в парке частных перевозчиков представлено более 1,1 тысячи автобусов. В них действуют стандартные способы оплаты проезда, льготы, сервисы и пересадки.