Автобусные маршруты около станции ЗИЛ МЦК изменятся с 12 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Маршруты автобусов около станции ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК) изменятся с 12 октября из-за подготовки к строительству Бирюлевской линии метро. Об этом пресс-служба столичного Дептранса написала в телеграм-канале.

Так, автобусы м9, № 766 и 874 на проспекте Лихачева поедут по улице Тюфелева Роща. Добраться до МЦК ЗИЛ можно автобусами № 874 через станцию метро "Технопарк". Кроме того, автобусы № 831 и 874 будут следовать до станции МЦК по Проектируемому проезду № 1 221.

Между тем электробусы заменили автобусы уже на столичных 45 маршрутах. Такого результата не получалось добиться с 2018 года, уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сейчас на новых электробусных маршрутах совершается больше 200 тысяч поездок в будни, добавил он.