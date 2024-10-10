Около 200 электробусов оборудовали и протестировали в Москве с начала года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Около 200 электробусов оборудовали и протестировали в Москве с начала текущего года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Москва – город № 1 в Европе по числу электробусов. На площадке ПАО "КамАЗ" на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ) трудятся 100 человек. Еще более 400 сотрудников столичного предприятия занимаются техобслуживанием транспорта", – сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Специалисты устанавливают на экологичный транспорт тяговые аккумуляторы, салон оснащают валидаторами, зарядными портами для телефонов и медиаэкранами, монтируют сиденья, поручни, стеклянные ограждения. Также в электробусах проверяют работу всех систем и испытывают их на герметичность в камере дождевания.

В настоящее время СВАРЗ стал одним из лидеров в России по производству и обслуживаю подвижного состава городского транспорта. На базе предприятия был создан многофункциональный сервисный центр по капитальному ремонту важнейших узлов техники.

В этом году автобусы были полностью заменены на электробусы на 45 маршрутах. Такого результата не удавалось добиться ни разу с 2018 года. При этом в настоящий период на новых электробусных маршрутах совершается свыше 200 тысяч поездок в будние дни. Вместе с тем более чем на 150 маршрутах работают 2 тысячи электробусов "КамАЗ" и "ЛиАЗ".

Между тем с начала года москвичи совершили 139 миллионов поездок на автобусах коммерческих перевозчиков. На сегодняшний день в парке частных перевозчиков представлено более 1,1 тысячи автобусов. В них действуют стандартные способы оплаты проезда, льготы, сервисы и пересадки.

