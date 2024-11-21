Мокрый снег с дождем ожидается в Москве 21 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с сильными осадками в виде дождя и мокрого снега ожидается в столице в четверг, 21 ноября. По области вечером местами возможно налипание мокрого снега. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 8 до 10 градусов тепла, по области – от 5 до 10 градусов тепла.

Юго-восточный ветер с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 730 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 2 градусов, а в Подмосковье – до минус 4 градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра. Предупреждение будет действовать до 21:00 четверга.

Московских автомобилистов призвали быть внимательными за рулем из-за мокрого снега. Водителям посоветовали соблюдать скоростной режим, не тормозить и не ускоряться резко, не отвлекаться на телефон во время движения и не оставлять личный транспорт под деревьями и шаткими конструкциями.