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05 июня, 13:30

Новости

Новости регионов: Росавтодор объявил об обновлении дороги от Нижнего Новгорода до Саранска

Новости регионов: Росавтодор объявил об обновлении дороги от Нижнего Новгорода до Саранска

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В Росавтодоре объявили о масштабной модернизации дороги от Нижнего Новгорода до Саранска. Федеральную трассу расширят до четырех полос. Там появятся развязки, переходно-скоростные полосы, барьерное ограждение. В 2027 году откроют движение до Арзамаса по трассе М-12 "Восток".

В Забайкалье повысили штрафы для тех, кто ходит в лес во время противопожарного режима. С начала 2024 года в регионе выгорело 250 тысяч гектаров леса. При этом 80% пожаров происходят по вине человека, рассказали в министерстве природных ресурсов края. Поэтому теперь за прогулку по лесу жителям придется заплатить до пяти тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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