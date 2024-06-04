Песков: имя модератора пленарного заседания ПМЭФ с Путиным назовут к 7 июня

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Имя модератора пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где выступит Владимир Путин, будет раскрыто ближе к 7 июня. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В свою очередь, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что имя модератора будет названо непосредственно в день заседания.

"Я бы очень хотел вас проинформировать насчет этого крупного деятеля. Коллеги хотят подарить вам имя этого человека 7 июня", – отметил он в рамках беседы с представителями СМИ, подчеркнув, что не может сделать это в данный момент.

Пленарное заседание ПМЭФ запланировано на пятницу, 7 июня. В рамках этого собрания Путин традиционно выступит с речью, после чего примет участие в дискуссии, ход которой определяет в том числе модератор. В разные годы проведения форума эта обязанность возлагалась как на российских, так и на зарубежных журналистов.

Ранее Песков заявил, что Путин будет участвовать в дискуссии на ПМЭФ и в этом году. Он рассказал, что глава государства уже приступил к подготовке к мероприятию и международным контактам.