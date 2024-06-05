Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что город готов к проведению ПМЭФ-2024

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Санкт-Петербург всегда демонстрирует высокий уровень подготовки и проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В этом году подготовка к форуму проведена в штатном режиме. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

"За более чем два десятилетия наши действия по приему высоких гостей отлажены до мелочей. Мы всегда учитываем опыт предыдущих лет и перед каждым новым мероприятием работу начинаем с вопроса: "Что можно улучшить?" – приводит РИА Новости слова Беглова.

Как рассказал губернатор, в рамках подготовки к ПМЭФ было выполнено все, что намечалось на объектах городской инфраструктуры: обновление разметки, ремонт дорог, проработка маршрутов следования участников, обеспечение парковочных мест на Московском вокзале, в аэропорту Пулково и прочее.

Кроме того, чтобы снизить влияние повышенного трафика на жителей Пушкинского и Московского районов, были предусмотрены временные схемы объезда.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин примет участие в мероприятиях 27-го Петербургского международного экономического форума с 5 по 7 июня.

Он рассказал, что форум каждый год проводится под патронатом Путина, собирает мировых лидеров, руководителей крупных российских и зарубежных компаний, банков, ведущих экспертов из числа представителей науки, СМИ и гражданского общества.

ПМЭФ-2024 будет проходить с 5 по 8 июня. Тема 27-го форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".