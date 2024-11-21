С начала 2024 года электробусы впервые запустили в 15 районах Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новый экологичный транспорт, электробусы, впервые с начала года появился на маршрутах в 15 районах Москвы, а также Подольске. Об этом пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Благодаря развитию инфраструктуры современные электробусы российского производства в этом году вышли еще на 60 маршрутов", – отметил вице-мэр.

Теперь, по словам Ликсутова, электробусы курсируют по дорогам в Левобережном, Нижегородском, Даниловском, Южнопортовом, Выхино-Жулебине, Капотне, Конькове, Москворечье-Сабурове, Чертанове Южном, Северном и Южном Бутове, Внукове, Московском и Филимонковском районах.



Подобная замена, по информации департамента охраны окружающей среды города, положительно влияет на экологию. Так, с 2018 по 2023 год удалось избежать выброса 130 тысяч тонн углекислого газа, что, в частности, позволило снизить загрязнение воздуха возле автотрасс по некоторым опасным веществам до 2,5 раза по сравнению с 2010 годом.

Ранее новые маршруты с электробусами на линии были запущены на севере и в центре Москвы. Речь шла про маршруты № 220 и 379, которые связали 8 жилых кварталов с 13 станциями метро, МЦД и МЦК. По будням здесь работает 20 современных электробусов.

