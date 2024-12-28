Госавтоинспекция Москвы призвала водителей не садиться пьяными за руль в праздники

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Столичная Госавтоинспекция призвала водителей не садиться пьяными за руль в период новогодних праздников. Инспекторы в грядущие каникулы будут проводить рейды. Об этом ведомство сообщило в своем телеграмм-канале.

Рейды в профилактических целях будут проводиться на территории Москвы с понедельника, 30 декабря. Они завершатся с окончанием новогодних праздников.

"Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих", – добавила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ГАИ готовы оперативно реагировать на информацию о водителях в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнула инспекция.

Между тем парковка в Москве будет бесплатной на всех улицах в новогодние праздники. С 30 декабря по 8 января бесплатная она будет и в местах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. Также можно будет оставить автомобиль на парковках с динамическим тарифом. Однако места для стоянки со шлагбаумом останутся платными с прежними ценами.

