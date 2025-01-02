Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 72 дня в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Плата за парковку на всех улицах Москвы не будет взыматься 72 дня в 2025 году. Она отменяется в праздники и каждое воскресенье, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В общей сложности в 2025 году москвичей ждет 72 дня бесплатной парковки, из которых 22 дня оставить автомобиль без оплаты можно будет на всех улицах города", – уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

50 воскресных дней парковки будут бесплатными везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и зон динамического тарифа. Городские парковки со шлагбаумом продолжат работать в платном режиме.

Ранее сообщалось, что столичные водители около девяти миллионов раз скачали приложение "Парковки России" с 2019 года. Уточняется, что пять лет назад разработчики выпустили обновленную версию программы, в которую вошли такие уникальные функции, как новые способы оплаты по СБП и баллами "Миллион призов", возможность исправлять ошибки при оплате парковки и оплата платных дорог.

По словам Ликсутова, 95% московских автомобилистов оплачивают парковку с помощью приложения. Кроме того, в приложение интегрированы более 20 уникальных функций.

