ЦОДД рекомендовал водителям соблюдать дистанцию из-за интенсивного движения в Москве

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов держать дистанцию перед другими транспортными средствами и избегать резких маневров. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В настоящее время интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне ТТК в районе Хорошёвской эстакады, ТТК в районе улицы Сущевский Вал в обе стороны и на внутренней стороне МКАД в районе улицы Свободы.

Во второй половине дня, как утверждает департамент, прогнозируются локальные затруднения на ТТК в районе Лужнецкой эстакады, МКАД в районе Химкинского моста и в районе Варшавского шоссе.

Кроме того, в ведомстве предупредили о раннем вечернем разъезде, который начнется примерно в 16:00. В связи с этим водителям посоветовали отложить поездки по городу на более позднее время или пересесть на общественный транспорт.

"На движение могут повлиять погодные условия, короткий рабочий день, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП. Будьте внимательны за рулем, не отвлекайтесь на телефон во время движения", – предупредили в департаменте.

Между тем Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и Подмосковье 10 января. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 2 до 4 градусов, по области – от 0 до 5 градусов.

Кроме того, в столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 02:00 20 января. Предупреждение также актуально и для Подмосковья.

