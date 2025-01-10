"Мой район. Новости": новый вестибюль объединил выходы БКЛ и салатовой линии метро

Жителям района Печатники стало удобнее пользоваться одноименной станцией метро благодаря новому вестибюлю, который объединил выходы Большой кольцевой и Салатовой линий. Теперь, чтобы попасть на БКЛ, пассажирам нужно пройти пешком всего минуту.

Вестибюль сделали в черно-серой гамме в виде буквы П. Новый выход стал элементом городского вокзала Печатники, который объединяет МЦД-2, БКЛ, салатовую линию метро, а также наземный транспорт.

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