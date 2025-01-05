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05 января, 13:15

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Собянин сообщил об открытии нового выхода со станции "Кленовый бульвар"

Собянин сообщил об открытии нового выхода со станции "Кленовый бульвар"

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Новый выход открылся со станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро. Теперь пассажиры могут выйти прямо к музею-заповеднику "Коломенское", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Прилегающую территорию у выхода со станции благоустроили. Там обустроили пешеходную зону около 1 тысячи квадратных метров. Для маломобильных граждан установили пассажирский лифт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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