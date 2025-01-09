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09 января, 22:30

Транспорт

Москвичам рассказали о самых популярных станциях МЦД

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Пассажиры МЦД совершили свыше 400 млн поездок за год

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Московские центральные диаметры продолжают завоевывать популярность среди пассажиров. За 2024 год на МЦД было совершено более 400 миллионов поездок, а в один из дней зафиксирован рекорд – 1,5 миллиона. Самыми загруженными станциями стали Выхино, Железнодорожная и Зеленоград-Крюково.

Заместитель начальника дирекции МЦД Тимур Соцкий отметил, что количество поездок по железной дороге внутри Москвы выросло более чем в два раза. По его словам, развитие железнодорожного транспорта и создание наземного метро стали правильным решением, которое доказало свою эффективность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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