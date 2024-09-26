Российским водителям могут запретить пользоваться планшетами за рулем

Водителям в России могут запретить пользоваться планшетами за рулем. Соответствующие поправки в законодательство разработали в Минтрансе РФ.

Сейчас запрет распространяется только на мобильные телефоны, которые не оборудованы техустройствами для разговора без рук. При этом мультимедийные устройства разрешается использовать в качестве навигаторов, но для этого их необходимо закрепить на удерживающем устройстве. Держать гаджет в руках во время поездки нельзя.

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