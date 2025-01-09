Расписание электричек на направлениях МЖД изменится до конца января

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

График движения поездов на Савеловском, Белорусском, Горьковском и Казанском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменится с 9 до 31 января в связи с развитием инфраструктуры, сообщает компания в телеграм-канале.

Так, на Савеловском направлении на участке между станциями Каналстрой и Вербилки по 31 января будут проведены работы по укреплению объектов энергоснабжения. Аналогичные мероприятия запланированы на участке между станциями Савелово и Талдом с 13 по 21 января.

В период с 9 по 31 января на станции Икша будут проводиться подготовительные мероприятия, связанные со строительством моста.

На строящейся станции Петровско-Разумовская в период с 10 по 12, с 17 по 19 и с 24 по 26 января будут продолжаться работы по установке конструкций распределительного зала и фасадов конкорса, а также отделочные работы.

Кроме того, с 10 по 17 января на станции Можайск Белорусского направления будут проводиться работы по улучшению энергоснабжения. На станции Тестовская, которая находится на реконструкции, продолжится обновление инфраструктуры для пассажиров.

На Горьковском направлении на станции Железнодорожная будут продолжаться работы по установке схода на платформу с конкорса и монтажу его конструкции.

На Казанском направлении на участке между станциями Люберцы-1 и Быково также будут проводиться ремонтные работы. Для этого с 10 по 31 января будут назначены технологические перерывы в движении поездов.

Между тем до конца января в связи со строительством московского городского вокзала Петровско-Разумовская поменяется график движения поездов МЦД-1. Изменения в расписании вступят в силу 9 января, в четверг, и будут действовать с 19:00 до 07:30.

Так, на Савеловском направлении частично увеличат интервалы движения составов. После 19:00 – до 15 минут, а после 23:00 – до одного часа. С начала движения до 07:00 интервалы будут увеличены до 40 минут.