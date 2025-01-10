10 января, 11:30Транспорт
Около миллиона москвичей получили возможность добираться до метро пешком
Метро в пешей доступности в 2024 году получили около миллиона москвичей благодаря открытию семи станций Троицкой линии и станции "Потапово" Сокольнической ветки. Эти изменения позволили сократить время в пути для жителей новых районов.
Пассажиры отмечают, что теперь можно быстрее добраться до центра и других ключевых точек города. Развитие инфраструктуры вокруг новых станций продолжается – создаются новые рабочие места и удобства для горожан.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.