Пригородные поезда задерживаются на Ленинградском направлении ОЖД

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев

Пригородные поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) по техническим причинам задерживаются в сторону станции Москва на Ленинградском вокзале. Об этом сообщается в телеграм-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Уточняется, что максимальное время опоздания составляет не более одного часа. В данный момент железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.

В МТППК принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось о задержках некоторых поездов, следующих по МЦД-4, в сторону станции Апрелевка из-за остановки состава по техническим причинам на станции Марьина Роща.

Между тем график движения поездов Ленинградского направления ОЖД и третьего Московского диаметра (МЦД-3) изменится с 27 по 30 января в связи с ремонтными работами по обновлению путей.

В частности, пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут следовать по новому расписанию. Некоторые поезда будут выведены из графика.