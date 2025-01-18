Схема движения транспорта временно изменится в ЦАО и САО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Схема движения транспорта временно изменится в Центральном и Северном административных округах Москвы, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Так, в воскресенье, 19 января, с 12:00 до 16:00 движение будет перекрыто в Мартыновском переулке и на участке Пестовского переулка максимум на пять минут. Это необходимо в связи со съемками рекламного ролика.

В этот же день рекламу планируют снять на 2-й Бауманской улице и в Техническом переулке. Там автомобилисты не смогут проехать в период с 08:30 до 13:00. Их участки также планируется перекрывать не более, чем на пять минут.

При этом с 20 января по 30 апреля на участке улицы Арсюкова и пересечении 9-й Северной линии, а также Проектируемого проезда № 6268 не удастся свободно проехать по одной из полос движения. Там ограничения вводятся в связи с инженерными работами в районе улицы Арсюкова.

Вместе с тем с 20 января до 1 июня на участке улицы Большая Якиманка для водителей также будет перекрыта одна полоса. Это объясняется реконструкцией здания. Здесь также нельзя будет припарковаться.

Кроме того, с 15 января начали действовать ограничения в районе Нагатинской набережной. Движение там будет перекрыто и ограничено по 12 октября 2025 года. Это объясняется проведением строительных работ. При этом на участках, где движение будет подвергаться изменениям, также нельзя будет припарковаться.

