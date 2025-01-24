Остановка поезда стала причиной задержки на Ленинградском направлении ОЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Задержка поездов в сторону Москвы на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошла из-за остановки состава по техническим причинам на перегоне Сходня – Химки. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

К настоящему времени поезд самостоятельно отравился по маршруту. На данный момент составы следуют с отклонением от графика. Пассажирам рекомендовали следить за объявлениями на станциях. Специалисты принимают меры для сокращения времени опоздания, рассказали в пресс-службе.

О задержке поездов на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3 стало известно вечером 24 января. В МТППК отмечали, что максимальное время опоздания составляло 30 минут.

До этого электрички Рижского направления Московской железной дороги и МЦД-2 в сторону Москвы и Подольска задерживались из-за внеплановой остановки состава на станции Тушино для оказания медпомощи пассажиру.