Поезда задерживаются на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По техническим причинам поезда в сторону Москвы на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3 задерживаются, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) в телеграм-канале.

По данным перевозчика, максимальное время опоздания поезда на станцию составляет 30 минут. Специалисты уже начали работу для сокращения времени опозданий.

Пассажирам рекомендовали смотреть информацию о движении поездов на сайте РЖД, в мобильном приложении компании или узнать по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов 8 (800) 775-00-00.

Между тем график движения поездов Ленинградского направления ОЖД и третьего диаметра изменится с 3 по 28 февраля в связи с ремонтными работами на путях и модернизацией инфраструктуры.

Расписание будет скорректировано у поездов третьего диаметра на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково, а ряд поездов будет отменен.