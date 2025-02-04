Экспрессы Казанского направления МЖД задерживаются из-за травмирования человека

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Экспрессы Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за травмирования человека на станции Выхино. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной магистрали.

Инцидент произошел около 18:32. По предварительной информации, пострадавший нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

"На время оказания ему помощи в пути задерживаются экспрессы Казанского направления в сторону области", – пояснили в пресс-службе, добавив, что на движение поездов МЦД-3 ситуация не повлияла.

Ранее электрички Рижского направления Московской железной дороги и МЦД-2 задерживались в сторону Москвы и Подольска. Отмечалось, что это произошло из-за внеплановой остановки поезда на станции Тушино для оказания медпомощи пассажиру.